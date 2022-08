【KTSF 梁展穎報導】

加州衛生部估計,每8名兒童就有一個未有準時接種疫苗,包括破傷風、天花、水痘和麻疹等疫苗。

過去兩年受Covid疫情影響,很多人沒有準時帶子女接種疫苗。

史丹福大學兒科醫生Yvnonne Maldonado說,美國有些地方,包括加州在內,有一些人士將各種疫苗都籠統地同Covid新型肺炎疫苗混為一談,這些人又認為是否接種疫苗不必由他人指點。

Madonado醫生指,這種想法令人憂慮,而最近小兒麻痺症在美國消失了40多年後忽然又再出現,在紐約市的污水排放系統取得的樣本中,偵測到小兒麻痺症病毒株,這個也令人關注,而接種疫苗是可以預防這種疾病。

