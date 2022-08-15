灣區近日接連發生搶劫法國鬥牛犬案件

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灣區近來接連發生偷竊及搶劫法國鬥牛犬的案件，最新一宗發生在東灣奧克蘭（屋崙），一個14歲少年在遛狗時遇上持槍的搶匪。

東灣奧克蘭警方表示，一名14歲的少年，8月2號在自家公寓附近Foothill大道區域遛狗時，遇上一群持槍的男子搶匪，搶走名為Bella的法國鬥牛犬。

男孩的母親表示，案發時一輛黑色的Volkswagen Jetta，開始緩慢地開向男孩，之後車裏一名男子，揮著一把槍要求少年交出小狗，接著一名男乘客跳下車來掏槍威脅少年，把Bella搶走。

警方表示，法國鬥牛犬最近在灣區已成為匪徒下手的目標。

南灣Mountain View幾個星期前，在El Camino Real 800號路段一棟住宅，有匪徒闖入受害人的後院，偷走兩隻法國鬥牛幼犬，並闖入屋內偷走另外一隻幼犬。

案發後被害人的鄰居表示，最近有兩名25到30歲的拉美裔男子也詢問過他們養的法國鬥牛犬，鄰居覺得可疑於是報警。

法國鬥牛犬屬於名貴犬種，該品種幼犬在市面上平均售價為5千美元。

歌手Lady Gaga的兩隻法國鬥牛犬，也曾經在去年被匪徒持槍搶走，在懸紅50萬元，約兩個月後尋回愛犬，疑犯被逮捕到案。

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