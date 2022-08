灣區近日接連發生搶劫法國鬥牛犬案件

【KTSF】

灣區近來接連發生偷竊及搶劫法國鬥牛犬的案件,最新一宗發生在東灣奧克蘭(屋崙),一個14歲少年在遛狗時遇上持槍的搶匪。

東灣奧克蘭警方表示,一名14歲的少年,8月2號在自家公寓附近Foothill大道區域遛狗時,遇上一群持槍的男子搶匪,搶走名為Bella的法國鬥牛犬。

男孩的母親表示,案發時一輛黑色的Volkswagen Jetta,開始緩慢地開向男孩,之後車裏一名男子,揮著一把槍要求少年交出小狗,接著一名男乘客跳下車來掏槍威脅少年,把Bella搶走。

警方表示,法國鬥牛犬最近在灣區已成為匪徒下手的目標。

南灣Mountain View幾個星期前,在El Camino Real 800號路段一棟住宅,有匪徒闖入受害人的後院,偷走兩隻法國鬥牛幼犬,並闖入屋內偷走另外一隻幼犬。

案發後被害人的鄰居表示,最近有兩名25到30歲的拉美裔男子也詢問過他們養的法國鬥牛犬,鄰居覺得可疑於是報警。

法國鬥牛犬屬於名貴犬種,該品種幼犬在市面上平均售價為5千美元。

歌手Lady Gaga的兩隻法國鬥牛犬,也曾經在去年被匪徒持槍搶走,在懸紅50萬元,約兩個月後尋回愛犬,疑犯被逮捕到案。

