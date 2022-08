小兒麻痹症在紐約蔓延 CDC考慮為某些人士接種疫苗

【KTSF 梁展穎報導】

小兒麻痹症正在紐約蔓延,聯邦疾控中心(CDC)考慮為某些人士接種小兒麻痺症疫苗。

引致小兒麻痺症的病毒,可能正在紐約默默傳播,在7月底,紐約州Rockland縣證實,一個沒有接種過疫苗的年輕人患上小兒麻痹症,他在一個月前開始感到虛弱和癱瘓。

CDC疫苗和呼吸系統中心總監Jose Romero說:「這個導致癱瘓的罕有個案,意味著區內必有數百個案正在流傳,早於這個案例。」

紐約市與附近兩個縣的污水樣本中,發現有引致小兒麻痺症的病毒株,未接種過疫苗與接種不足的人士容易受到感染。

在當地的Rockland和Orange縣,大約六成的居民民有接種小兒麻痹症的疫苗,而全國有九成三人口接種了疫苗。

Romero說:「不僅是這個社區,附近接種率低的社區也有風險,病毒有可能在社區上默默傳播。」

免疫系統脆弱的兒童與成年人即使接種過疫苗,也會有感染風險,因此CDC正在考慮️讓受影響地區的兒童,及某些組別的成年人打多一劑疫苗​。

Romero說:「在一個疫苗接種率很高的國家發現小兒麻痺症,而且是40年來未見的個案,反映出這只是冰山一角。」

