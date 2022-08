蔡英文晤美議員代表團 稱冀與美深化合作

【有線新聞】

美國眾議院議長佩洛西訪台不足兩周,再有國會議員到訪台灣。中方批評美方議員執意竄訪台灣,公然違反一個中國原則,向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號;解放軍東部戰區宣布在台灣周邊海空域組織多軍兵種實戰化演練。

蔡英文在總統府會見到訪的美國跨黨派議員代表團,感謝代表團在關鍵時刻以行動表達對台友誼,提到大陸在台灣周邊海域長時間軍演嚴重干擾區域穩定和平。

蔡英文說:「我們不但和國際各方盟友密切合作,嚴密掌控周邊所有軍事動態,也持續向國際社會表達台灣致力維護台海穩定現狀的決心。」

Delighted to meet with @SenMarkey & the bipartisan congressional delegation earlier today. A reflection of the enduring friendship & ongoing exchanges between #Taiwan & the #US, your visit facilitates stronger, more substantive ties between our countries. pic.twitter.com/nMuFr3rdZ9

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) August 15, 2022