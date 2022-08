【KTSF】

週六開始,Zuckerberg舊金山(三藩市)總醫院會在週末期間,為民眾接種猴痘疫苗。

這是舊金山總醫院第一次在週末幫民眾接種猴痘疫苗,這項服務方便許多平日上班的民眾。

舊金山總醫院的疫苗診所,收到一萬劑的猴痘疫苗,在這週重新營業。

