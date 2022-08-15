日裔前警察委員濱崎宣布競選舊金山地檢官職位（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）11月大選中，地檢官選舉備受關注，繼現任地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）遞表參選後，日裔前警察委員濱崎（John Hamasaki）週五宣布競選地檢官的職位。

舊金山11月大選中，隨著參選截止日期逼近，陸續有人遞表角逐地檢官的席位，繼現任地檢官謝安宜和民權律師Joe Alioto Veronese， 日裔前警察委員濱崎也於週五遞表。

濱崎出生在邁阿密，母親是白人，父親是日裔美國人，Hamasaki現在是一名刑事辯護律師。

濱崎說：「我參加了這場選舉，這不是我的計劃，但我們真的在舊金山面對艱難處境，市長有機會任命一個負責任而認真的地檢官，但她的決定走完全相反的路線，成為這個城市的危機

濱崎表示，地檢處需要一個在管理、制定政策和與各類官員合作等方面都更有經驗的人，推動更加公平和公正的系統。

根據舊金山紀事報報導，濱崎先前一直批評罷免前地檢官博徹思的運動，並批評謝安宜，對於她的毒品政策感到失望。

濱崎承諾重建地檢處的獨立性，加強對罪案受害人的服務，以及打擊針對亞裔的暴力行為。

濱崎擔任警察委員時，經常發表針對執法機關的評論，又發過不少具爭議性的推文。

根據舊金山紀事報的報導，濱崎曾發表推文中，暗示一些年輕人有充分的理由攜帶槍支，他後來在壓力下道歉。

濱崎宣布競選地檢官之前，刪除2月至今的推文。

週五是11月選舉報名截止日期，根據選務處公布的信息，另外兩名參選地檢官職位的分別是Maurice Chenier和Austin Hills。

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