日裔前警察委員濱崎宣布競選舊金山地檢官職位（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)11月大選中,地檢官選舉備受關注,繼現任地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)遞表參選後,日裔前警察委員濱崎(John Hamasaki)週五宣布競選地檢官的職位。

舊金山11月大選中,隨著參選截止日期逼近,陸續有人遞表角逐地檢官的席位,繼現任地檢官謝安宜和民權律師Joe Alioto Veronese, 日裔前警察委員濱崎也於週五遞表。

濱崎出生在邁阿密,母親是白人,父親是日裔美國人,Hamasaki現在是一名刑事辯護律師。

濱崎說:「我參加了這場選舉,這不是我的計劃,但我們真的在舊金山面對艱難處境,市長有機會任命一個負責任而認真的地檢官,但她的決定走完全相反的路線,成為這個城市的危機

濱崎表示,地檢處需要一個在管理、制定政策和與各類官員合作等方面都更有經驗的人,推動更加公平和公正的系統。

根據舊金山紀事報報導,濱崎先前一直批評罷免前地檢官博徹思的運動,並批評謝安宜,對於她的毒品政策感到失望。

濱崎承諾重建地檢處的獨立性,加強對罪案受害人的服務,以及打擊針對亞裔的暴力行為。

濱崎擔任警察委員時,經常發表針對執法機關的評論,又發過不少具爭議性的推文。

根據舊金山紀事報的報導,濱崎曾發表推文中,暗示一些年輕人有充分的理由攜帶槍支,他後來在壓力下道歉。

濱崎宣布競選地檢官之前,刪除2月至今的推文。

週五是11月選舉報名截止日期,根據選務處公布的信息,另外兩名參選地檢官職位的分別是Maurice Chenier和Austin Hills。

