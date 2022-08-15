《撒旦詩篇》作者遇襲重傷 疑犯被控企圖謀殺

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小說《撒旦詩篇》作者拉什迪遇襲案，24歲疑犯被起訴企圖謀殺等罪名，他否認控罪，不准保釋，拉什迪仍然留院治療，已移除呼吸機、能對話。

24歲疑犯馬塔爾身穿囚衣、鎖上手銬出庭，他涉嫌襲擊小說《撒旦詩篇》作者拉什迪，被控二級企圖謀殺及二級襲擊罪，馬塔爾否認所有控罪。

警方未有透露兇徒犯案動機，檢察官指疑犯購買門票進入案發地點，並攜帶偽造身份證明文件，顯示他有預謀施襲，又暗示他可能是了獲得懸紅賞金而犯案，法官下令他要繼續還柙、不准保釋。

75歲的拉什迪周五在紐約州肖托夸學院，在台上準備演講時遇襲，面、頸、腹等部位被刺至少10刀，傷勢嚴重，目前仍然留院，已移除呼吸機、能與他人對話。

外界質疑場所無安檢等措施，保安有漏洞，學院隨即宣布要實名購票、禁止攜袋進入拉什迪遇襲的禮堂。

報道指有目擊者在案發前數天，已見到疑犯在區內出現，當局亦確認馬塔爾至少一日前乘巴士到紐約州。

拉什迪因為作品《撒旦詩篇》被指褻瀆伊斯蘭教先知穆罕默德，遭伊朗懸賞追殺，一度要由警方保護、隱居多年。

美國總統拜登對拉什迪遇襲感到震驚、悲痛，讚揚拉什迪拒絕被禁聲勇氣，作品體現普世價值。

伊朗官方未有公開評論案件，部分報章頭版報道拉什迪遇襲，有民眾認同兇徒做法，亦有人憂慮伊朗會因為這件事進一步被國際孤立。

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