《撒旦詩篇》作者遇襲重傷 疑犯被控企圖謀殺

小說《撒旦詩篇》作者拉什迪遇襲案,24歲疑犯被起訴企圖謀殺等罪名,他否認控罪,不准保釋,拉什迪仍然留院治療,已移除呼吸機、能對話。

24歲疑犯馬塔爾身穿囚衣、鎖上手銬出庭,他涉嫌襲擊小說《撒旦詩篇》作者拉什迪,被控二級企圖謀殺及二級襲擊罪,馬塔爾否認所有控罪。

警方未有透露兇徒犯案動機,檢察官指疑犯購買門票進入案發地點,並攜帶偽造身份證明文件,顯示他有預謀施襲,又暗示他可能是了獲得懸紅賞金而犯案,法官下令他要繼續還柙、不准保釋。

75歲的拉什迪周五在紐約州肖托夸學院,在台上準備演講時遇襲,面、頸、腹等部位被刺至少10刀,傷勢嚴重,目前仍然留院,已移除呼吸機、能與他人對話。

外界質疑場所無安檢等措施,保安有漏洞,學院隨即宣布要實名購票、禁止攜袋進入拉什迪遇襲的禮堂。

報道指有目擊者在案發前數天,已見到疑犯在區內出現,當局亦確認馬塔爾至少一日前乘巴士到紐約州。

拉什迪因為作品《撒旦詩篇》被指褻瀆伊斯蘭教先知穆罕默德,遭伊朗懸賞追殺,一度要由警方保護、隱居多年。

美國總統拜登對拉什迪遇襲感到震驚、悲痛,讚揚拉什迪拒絕被禁聲勇氣,作品體現普世價值。

伊朗官方未有公開評論案件,部分報章頭版報道拉什迪遇襲,有民眾認同兇徒做法,亦有人憂慮伊朗會因為這件事進一步被國際孤立。

