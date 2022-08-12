加大發表秋季學期新生數據 本州生人數創新高（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州大學系統（UC）公布的數據顯示，這個秋季學期招收的新生當中，本州生人數創新高，外州生以及國際學生明顯減少，在族裔方面，獲錄取的少數族裔新生佔比超過四成，其中拉美裔佔了37.3%，超過亞裔的35%。

加大系統十個校園，2022秋季學期即將開始，最新修訂後的數據顯示，今年秋季學期，加州本州的新生人數高達85,268人，比去年增加1.2%，創下新高，外州學生人數則減少19%，至5,359名新生，國際學生人數也減少12.2%，至2,442名新生。

今年的錄取人數也創下多元化紀錄，少數族裔新生佔比增至43.8%，以族裔來看，拉美裔連續三年佔比最高，達37.3%，其次是亞裔新生35%，至於白人新生佔了18.6%，非洲裔新生佔了5.7%%。

洛杉磯時報報導指出，外州生和國際學生的招生人數銳減，顯示政策轉變的結果，在2008年經濟衰退時，加大預算被削減了3分之1，使得校方為了增加財源，學費比本州學生貴的外州和國際學生，獲錄取人數就明顯增加。

以柏克萊加大和洛杉磯加大為例，非本州生的新生人數，從2018年秋季的9.5%，暴增至2021年的24%，今年州長紐森和州議員通過8250萬元撥款給加大，在2022和23學年要增收5,632名本州生。

至於下星期開學的柏克萊加大，這個秋季學期招收的新生人數，出現自2018年以來新低，共錄取14,600人。

這次共有超過12萬8千名學生申請柏克萊加大，只有11.4%的學生被錄取，比2021年的14%更低。

以族裔區分的話，獲錄取的新生，亞裔佔39%最高，其次是拉美裔佔24.5%，白人佔22.3%，非洲裔佔5.5%，菲律賓裔佔3.5%，美國原住民佔0.8%。

儘管該校的招生人數和擴展校園計畫，都正面臨訴訟和立法的影響，不過校方表示，招生人數減少也是標準招生計畫的結果，目的是為保持招生穩定。

先前阿拉米達縣高等法院曾下令，柏克萊加大將學生人數限制在4萬2357人，使得校方被迫要取消5千份錄取通知書，事件在校方上訴以及州議會主導下通過了一項法律，打破招生上限束縛，因而挽救了招生名額。

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