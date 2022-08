加大發表秋季學期新生數據 本州生人數創新高（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州大學系統(UC)公布的數據顯示,這個秋季學期招收的新生當中,本州生人數創新高,外州生以及國際學生明顯減少,在族裔方面,獲錄取的少數族裔新生佔比超過四成,其中拉美裔佔了37.3%,超過亞裔的35%。

加大系統十個校園,2022秋季學期即將開始,最新修訂後的數據顯示,今年秋季學期,加州本州的新生人數高達85,268人,比去年增加1.2%,創下新高,外州學生人數則減少19%,至5,359名新生,國際學生人數也減少12.2%,至2,442名新生。

今年的錄取人數也創下多元化紀錄,少數族裔新生佔比增至43.8%,以族裔來看,拉美裔連續三年佔比最高,達37.3%,其次是亞裔新生35%,至於白人新生佔了18.6%,非洲裔新生佔了5.7%%。

洛杉磯時報報導指出,外州生和國際學生的招生人數銳減,顯示政策轉變的結果,在2008年經濟衰退時,加大預算被削減了3分之1,使得校方為了增加財源,學費比本州學生貴的外州和國際學生,獲錄取人數就明顯增加。

以柏克萊加大和洛杉磯加大為例,非本州生的新生人數,從2018年秋季的9.5%,暴增至2021年的24%,今年州長紐森和州議員通過8250萬元撥款給加大,在2022和23學年要增收5,632名本州生。

至於下星期開學的柏克萊加大,這個秋季學期招收的新生人數,出現自2018年以來新低,共錄取14,600人。

這次共有超過12萬8千名學生申請柏克萊加大,只有11.4%的學生被錄取,比2021年的14%更低。

以族裔區分的話,獲錄取的新生,亞裔佔39%最高,其次是拉美裔佔24.5%,白人佔22.3%,非洲裔佔5.5%,菲律賓裔佔3.5%,美國原住民佔0.8%。

儘管該校的招生人數和擴展校園計畫,都正面臨訴訟和立法的影響,不過校方表示,招生人數減少也是標準招生計畫的結果,目的是為保持招生穩定。

先前阿拉米達縣高等法院曾下令,柏克萊加大將學生人數限制在4萬2357人,使得校方被迫要取消5千份錄取通知書,事件在校方上訴以及州議會主導下通過了一項法律,打破招生上限束縛,因而挽救了招生名額。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。