聯調局在特朗普莊園起出「高度機密」文件

【KTSF 張麗月報導】

針對聯邦調查局(FBI)人員突擊搜查前總統特朗普佛州海湖莊園的行動,一名聯邦法官解封搜查令之後,根據週五公開的法庭文件顯示,調查人員在莊園起出一些文件,上面標籤為「高度機密」。

根據法庭解密的財產收據顯示,聯邦調查局人員本星期一突擊搜查前總統特朗普位於佛州的海湖莊園時,拿走11套機密紀錄文件,當中包括一些不僅標籤為高度機密,而且還是屬於「敏感分類處理訊息」,意思即是屬於需要特別處理的類別,以保護國家最重要的秘密。

如果公開披露的話,就可能會導致「嚴重損害」美國的利益,法庭紀錄並沒有提供特定的細節,究竟這些文件可能包含甚麼資訊。

獲得解密的搜查令指出,聯邦探員正在調查潛在的有關違反三項聯邦法例的行為,包括根據間諜法而管控的關於收集、傳送或流失涉及防禦的資訊,其餘的有關隱瞞、毀壞或移除紀錄,以及在聯邦調查期間牽涉摧毀、更改或篡改紀錄。

公開的財產收據也顯示,聯邦探員收集了其他可能是總統的紀錄文件,包括赦免特朗普盟友Roger Stone的指令、用皮革包邊的文件箱,以及一些有關法國總統的資料、一些照片、手寫筆記,以及雜類機密和秘密文件等。

在搜查期間當時也在場的特朗普的代表律師Christina Bobb簽署了兩份財產收據。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。