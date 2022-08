華裔Uber司機被殺案 警拘兩疑犯

【KTSF 周正鈞報導】

上月華裔網的司機馮幹和在東灣奧克蘭(屋崙)被槍殺案,奧克蘭警方週五公佈,在舊金山警方的協助下,拘捕兩名疑犯,其中一名疑犯未成年,Alameda縣地檢處控告成年疑犯謀殺、持有槍械、企圖劫車的控罪,警方同時正在追尋另外兩名疑犯,而一直協助死者家屬的東灣奧克蘭華埠社區促進會,與家屬召開記者會。

上月17號星期日,華裔網的司機馮幹和在奧克蘭被槍殺案,警方公佈拘捕兩名疑犯,其中一名疑犯名叫Major Wills,另一名疑犯未成年。

奧克蘭華埠社區促進會週五安排死者的未婚妻於案發現場會見傳媒,不願露面的事主未婚妻Judy表示如釋重負。

Judy說:「警方通知了我,知道拘捕了兩個犯,我的心情是很安心,能夠還我馮先生一個公道,希望法官(地檢官)以成年人去繩之於法,為這個社會除害。」

奧克蘭華埠社區促進會也為死者家屬於GoFundMe網站,替事主發起眾籌,根據網站資料,已籌得十萬,Judy表示,已經有計劃如何好好運用。

Judy說:「關於大家幫助我的籌款,會用於爸爸媽媽的生活費,有部份會用在Patrick(馮幹和)的喪禮。」

她也交待往後的生活安排。

Judy說:「會積極面對,但面對之餘都好難過,希望等Patrick安息我就會放心。」

馮幹和是香港移民,為養家而要打兩份工,每天工作16至18小時。

事發於上月,奧克蘭警方公開的閉路電視片段顯示,有兩人接近馮幹和的車,在打開車門後幾秒傳出槍聲,警員到場後發現事主當場死亡。

