華裔Uber司機被殺案 警拘兩疑犯

【KTSF 周正鈞報導】

上月華裔網的司機馮幹和在東灣奧克蘭（屋崙）被槍殺案，奧克蘭警方週五公佈，在舊金山警方的協助下，拘捕兩名疑犯，其中一名疑犯未成年，Alameda縣地檢處控告成年疑犯謀殺、持有槍械、企圖劫車的控罪，警方同時正在追尋另外兩名疑犯，而一直協助死者家屬的東灣奧克蘭華埠社區促進會，與家屬召開記者會。

上月17號星期日，華裔網的司機馮幹和在奧克蘭被槍殺案，警方公佈拘捕兩名疑犯，其中一名疑犯名叫Major Wills，另一名疑犯未成年。

奧克蘭華埠社區促進會週五安排死者的未婚妻於案發現場會見傳媒，不願露面的事主未婚妻Judy表示如釋重負。

Judy說：「警方通知了我，知道拘捕了兩個犯，我的心情是很安心，能夠還我馮先生一個公道，希望法官（地檢官）以成年人去繩之於法，為這個社會除害。」

奧克蘭華埠社區促進會也為死者家屬於GoFundMe網站，替事主發起眾籌，根據網站資料，已籌得十萬，Judy表示，已經有計劃如何好好運用。

Judy說：「關於大家幫助我的籌款，會用於爸爸媽媽的生活費，有部份會用在Patrick（馮幹和）的喪禮。」

她也交待往後的生活安排。

Judy說：「會積極面對，但面對之餘都好難過，希望等Patrick安息我就會放心。」

馮幹和是香港移民，為養家而要打兩份工，每天工作16至18小時。

事發於上月，奧克蘭警方公開的閉路電視片段顯示，有兩人接近馮幹和的車，在打開車門後幾秒傳出槍聲，警員到場後發現事主當場死亡。

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