【KTSF】

史丹福大學一名女子報稱她於校園一個洗手間內遭到強姦,警方正調查案件。

史丹福大學公共安全局星期二晚發出一宗性侵犯警報,一名女人指於當日下午約5點,在校園一個停車場,一名男子捉住她,然後帶她到洗手間強姦。

根據史丹福大學公共安全局,涉案男子是非洲裔,6呎高,並留有鬍鬚。

女事主指曾於校園見過該男子。

警方指女事主未準備好向執法部門談及案件,警方已經在案發地點附近增派人手巡邏。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。