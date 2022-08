南舊金山車輛催化轉換器竊案 平均一日一宗（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南舊金山(南三藩市)的車輛催化轉換器竊案持續攀升,平均一日就發生一宗竊案。

根據San Mateo Daily Journal的報導,南舊金山市長Mark Nagales與警方及代表San Mateo的州參議員Josh Becker,本星期召開一場社區會議,專門討論催化轉換器盜竊案上升的問題。

據警方資料,2020年有75宗,2021年增加到269宗,而今年至今已來到137宗,罪案增加與近期貴金屬升值有關。

催化轉換器安裝於汽車廢氣排放系統中,用來減少有害廢氣排放,該零件由貴金屬作為觸媒,粉碎提煉處理後的貴金屬,換算市價大約300元不等,但是車主如要更換一組催化轉換器,將花上高達3千元的費用。

州參議員Becker表示,加州已成為全美催化轉換器盜竊最嚴重的州,並承諾將在立法上幫助執法單位,追緝轉換器的竊賊及交易商。

南舊金山警方這一年內,已掌握22個車輛零件竊案疑犯,11個疑犯在現場被逮捕,對另外11名疑犯發出逮捕令。

從去年1月至今年6月,也調查了433宗相關罪案,但許多疑犯都來自外地,調查因此困難重重。

為打擊催化轉換器盜竊,南舊金山市在去年提供過免費刻字計劃,將200多台車輛識別資訊刻印在催化轉換器上,南舊金山市府也考慮在今年重辦此項活動,保障市民車輛。

