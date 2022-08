【KTSF】

舊金山(三藩市)Market街以南發生劫車案,匪徒企圖開走亞裔事主的汽車,但被事主及時制止。

案發現場位於5街夾Harrison街,警方表示,週三早上9時左右,43歲亞裔男事主下車之後,回頭看時,發現自己的汽車在動,有匪徒企圖開走汽車。

事主返回汽車制止匪徒,雙方發生肢體衝突,警方抵達現場後拘捕了匪徒,男事主受了傷但沒有生命危險。

