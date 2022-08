Santa Clara縣再度開始接受微型企業補助申請（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

Santa Clara縣再度開始接受微型企業補助申請,符合資格的商家,將有機會收到2500元補助。

Santa Clara縣與非牟利組織Enterprise Foundation將重新開始接受微型企業補助申請,該計劃將撥款2500元,給每家受疫情影響的合資格小商戶。

這些小商戶必須在2019或更早成立,今年繼續營運,過去三年中每年的營業額必須少於5萬元,未曾申請過加州小企業補助,申請平台將持續至補助費用完為止。

企業基金會小企業發展中心代表Connie Madrigal說:「因為這是給最小的企業補助,比較多是針對街邊攤販,總收入低於5萬元的業者,這非常的低,他們常常都是在外頭,賣小吃、水果等。」

Santa Clara縣參議會從該補助專案收到大約240萬的預算,並且在今年12月前需發出,目前這項補助已經幫助超過500個小商戶,剩餘金費預估還可以幫助375個小商戶,將從申請商戶中抽籤決定。

Madrigal說:「我們將盡快架設好報名網站,但還是希望大家來我們辦公室,因為這樣流程比較快,我們可以拿到所有需要的資料,他們也可以把缺少的資料補足,馬上就符合申請資格。」

企業基金會也表示,向申請人索取的資料,可能因商業類別而有所不同。

Madrigal說:「我們需要某種證明,我們不能直接發錢,他們會給我們看營業的照片,我們會要求他們提供食品或產品供應商的信函,如果他們有營業執照就要提供。」

企業基金會代表也補充,警方發出的攤販許可證,也可以作為他們所需的營業證明。

更多資訊可以上網查詢,網址:https://www.accesssbdc.org/mbcrg/,申請流程可選擇用英語、西班牙語或越南語,也提供中文翻譯協助。

