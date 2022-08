【KTSF】

Santa Clara縣警方週四宣佈,已逮捕一個涉嫌性侵犯未成年人的疑犯。

據Santa Clara縣警公佈的資料,涉案疑犯是51歲的Milpitas居民Kevin Mathew Cable,他有性犯罪前科。

警方在2021年8月獲報,有一個成年男子在Cupertino的Rancho San Antonio Park停車場,在車內與未成年人有違法性關係。

調查發現疑犯透過網路交友平台認識未成年人,並多次向他們提供酒精。

疑犯因10項刑事罪名而被捕,警方認為還有其他受害人,呼籲有接觸過疑犯的民眾與Santa Clara縣警聯絡,電話是(408) 808-4431。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。