聖荷西市長等人慶祝州府撥款千萬 改善聖荷西交通設施（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州眾議員Ash Kalra、聖荷西市長Sam Liccardo及市議員等人,慶祝州府提供一千萬撥款,改善聖荷西的交通設施,減少交通意外造成的傷亡。

Kalra週四於聖荷西將一千萬的支票交給聖荷西市長Sam Liccardo及市議員等人,這筆撥款會用作安裝更多街燈、單車徑及其他的安全設施。

聖荷西Monterey路至Story路的路段,自2016年起發生超過570宗交通意外,而在Senter路發生的交通意外,就造成8人死亡,超過40人嚴重受傷。

聖荷西市議員Maya Esparza說:「很多歷史上資源不足的社區,都住在這條走廊上,這個計劃會保障那些小孩、家庭、去上學、去上班和去上教堂,所以這個計劃很重要。」

Kalra指,疫情之後,交通意外的數字有上升跡象,他將會竭盡所能去保障行人的安全。

Kalra說:「聖荷西在公共交通比私家車優先,這方面領先,但事實上,公共交通要成功,前提要行人和騎單車者都能安全使用道路。」

聖荷西自2015年發生60宗致命交通意外後,採用Vision Zero計劃,目的是全面竭止所有造成死亡、嚴重受傷的交通意外。

