聖荷西市長等人慶祝州府撥款千萬 改善聖荷西交通設施（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州眾議員Ash Kalra、聖荷西市長Sam Liccardo及市議員等人，慶祝州府提供一千萬撥款，改善聖荷西的交通設施，減少交通意外造成的傷亡。

Kalra週四於聖荷西將一千萬的支票交給聖荷西市長Sam Liccardo及市議員等人，這筆撥款會用作安裝更多街燈、單車徑及其他的安全設施。

聖荷西Monterey路至Story路的路段，自2016年起發生超過570宗交通意外，而在Senter路發生的交通意外，就造成8人死亡，超過40人嚴重受傷。

聖荷西市議員Maya Esparza說：「很多歷史上資源不足的社區，都住在這條走廊上，這個計劃會保障那些小孩、家庭、去上學、去上班和去上教堂，所以這個計劃很重要。」

Kalra指，疫情之後，交通意外的數字有上升跡象，他將會竭盡所能去保障行人的安全。

Kalra說：「聖荷西在公共交通比私家車優先，這方面領先，但事實上，公共交通要成功，前提要行人和騎單車者都能安全使用道路。」

聖荷西自2015年發生60宗致命交通意外後，採用Vision Zero計劃，目的是全面竭止所有造成死亡、嚴重受傷的交通意外。

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