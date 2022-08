【KTSF】

今年4月份發生在聖荷西的一起槍擊兇殺案終於破案,疑犯在墨西哥被逮捕後,引渡回來加州候審。

警方表示,今年4月9日凌晨4點多,在Meridian Way和Pedro Street地區發生槍擊案,男事主送院後傷重死亡。

在警方偵探、聯邦法警局和墨西哥當局的通力合作下,本月9日兇案疑犯Jose Alberto Aguirre在墨西哥的Mexicali被逮捕,他目前被關在Imperial縣監獄,等待被引渡到Santa Clara縣。

這是聖荷西今年第7宗兇殺案。

