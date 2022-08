Palo Alto一購物中心停車場發生搶劫未遂案 受害者是八旬老翁（視頻）

【KTSF】

Palo Alto警方現正調查一宗發生在Charleston購物中心停車場的搶劫未遂案,受害者是一名80多歲的老人家。

案發在週三下午1時14左右,地點是Charleston 購物中心的停車場,調查顯示,一名女子走近坐在車上的一名80多歲老翁,對老翁說,今天是自己生日,想送他一份禮物。

忽然,她伸手進事主的車裡,試圖脫下事主的手錶,事主反擊並大聲求救,附近的一個中年男子見狀上前阻止,女子立即上了一輛,由另一個男子駕駛的汽車逃去。

當中年男子試圖為拍下車牌時,歹徒試圖將車輛倒退,其後他們離開,事件中沒有人受傷,也無任何財物損失。

目擊者指歹徒年齡介乎在25至35歲之間,可能有中東血統,女歹徒身穿著一條黑色長裙和一件白色上衣,而男歹徒身穿著一件黑色V領T恤,留著鬍鬚。

涉案車輛為黑色的Jeep Cherokee,車牌後方有深色透明膜,可能來自佛羅里達州。

Palo Alto警方指,在上年10月到今年5月期間,發生了3宗路邊珠寶詐騙案件,目標是長者,暫時無人被捕,警方正在調查這4宗案件,跟其他城市的類似案件之間是否有關連。

警方建議市民保持警惕,並與任何陌生人和車輛保持距離。

如有相關消息,可撥打(650) 329-2413同警方聯絡。

