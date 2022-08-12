Palo Alto一購物中心停車場發生搶劫未遂案 受害者是八旬老翁（視頻）

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Palo Alto警方現正調查一宗發生在Charleston購物中心停車場的搶劫未遂案，受害者是一名80多歲的老人家。

案發在週三下午1時14左右，地點是Charleston 購物中心的停車場，調查顯示，一名女子走近坐在車上的一名80多歲老翁，對老翁說，今天是自己生日，想送他一份禮物。

忽然，她伸手進事主的車裡，試圖脫下事主的手錶，事主反擊並大聲求救，附近的一個中年男子見狀上前阻止，女子立即上了一輛，由另一個男子駕駛的汽車逃去。

當中年男子試圖為拍下車牌時，歹徒試圖將車輛倒退，其後他們離開，事件中沒有人受傷，也無任何財物損失。

目擊者指歹徒年齡介乎在25至35歲之間，可能有中東血統，女歹徒身穿著一條黑色長裙和一件白色上衣，而男歹徒身穿著一件黑色V領T恤，留著鬍鬚。

涉案車輛為黑色的Jeep Cherokee，車牌後方有深色透明膜，可能來自佛羅里達州。

Palo Alto警方指，在上年10月到今年5月期間，發生了3宗路邊珠寶詐騙案件，目標是長者，暫時無人被捕，警方正在調查這4宗案件，跟其他城市的類似案件之間是否有關連。

警方建議市民保持警惕，並與任何陌生人和車輛保持距離。

如有相關消息，可撥打(650) 329-2413同警方聯絡。

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