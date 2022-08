紐森公布加州最新供水戰略 加強循環用水（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州州長紐森為應對氣候變化,宣佈加州的最新供水戰略,他警告指到2040年,加州的供水量預計將減少一成。

紐森週四公佈一份16頁策略文件,指出需要根據新數據和加速的氣候變化,而調整加州的優先事項,來適應未來更熱和更乾燥的氣候。

他週四在即將落成的鹹水淡化廠附近向媒體發佈新的供水策略,當中包括擴大儲水量、加強循環用水能力、減少浪費食水,並要部署新技術。

紐森說:「現在科學和數據引導,我們明白到2040年,我們將失去多10%的供水,在所有條件相同的情況下,到2040年,我們將失去額外10%的供水,令我們深感迫切需要,正面解決這個問題。」

州長指,需要從多種角度和方式來做,認為保護水資源非常重要,在文件中所述,當中涉及創建一個高達400萬英畝呎的儲水空間,文件指這樣做可以令加州在大風暴發生時儲水,以便用於乾旱。

另外,文件又指,到2030年,每年至少回收和循環再用80萬英畝呎的水。

根據數據,加州普通家庭每年的平均用水量是在2分1到一英畝呎之間,根據美國人口普查數據,加州約有1,310萬戶家庭,州長的計劃還要求減少浪費食水和更有效地利用水,每年騰出50萬英畝呎的水用於新用途。

紐森說:「如何善用現有資源,取得更多資源是政策推進所做,引導我們的能量創造更多的水,獲取更多的水。」

根據這份策略文件,其中一種方式要求加州加快升級供水系統,令系統更加有智能,務求為全加州的家庭生產足夠的用水。

策略文件又指,在風暴期間儲水,以及通過淡化海水,或地下鹹水來獲取更多的食用水。

