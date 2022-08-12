紐森公布加州最新供水戰略 加強循環用水（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州州長紐森為應對氣候變化，宣佈加州的最新供水戰略，他警告指到2040年，加州的供水量預計將減少一成。

紐森週四公佈一份16頁策略文件，指出需要根據新數據和加速的氣候變化，而調整加州的優先事項，來適應未來更熱和更乾燥的氣候。

他週四在即將落成的鹹水淡化廠附近向媒體發佈新的供水策略，當中包括擴大儲水量、加強循環用水能力、減少浪費食水，並要部署新技術。

紐森說：「現在科學和數據引導，我們明白到2040年，我們將失去多10%的供水，在所有條件相同的情況下，到2040年，我們將失去額外10%的供水，令我們深感迫切需要，正面解決這個問題。」

州長指，需要從多種角度和方式來做，認為保護水資源非常重要，在文件中所述，當中涉及創建一個高達400萬英畝呎的儲水空間，文件指這樣做可以令加州在大風暴發生時儲水，以便用於乾旱。

另外，文件又指，到2030年，每年至少回收和循環再用80萬英畝呎的水。

根據數據，加州普通家庭每年的平均用水量是在2分1到一英畝呎之間，根據美國人口普查數據，加州約有1,310萬戶家庭，州長的計劃還要求減少浪費食水和更有效地利用水，每年騰出50萬英畝呎的水用於新用途。

紐森說：「如何善用現有資源，取得更多資源是政策推進所做，引導我們的能量創造更多的水，獲取更多的水。」

根據這份策略文件，其中一種方式要求加州加快升級供水系統，令系統更加有智能，務求為全加州的家庭生產足夠的用水。

策略文件又指，在風暴期間儲水，以及通過淡化海水，或地下鹹水來獲取更多的食用水。

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