調查指聖荷西超過200名警員打算辭職

【KTSF 毛皓延報導】

南灣聖荷西警察工會一項調查顯示,超過200名警員打算辭職,當中有超過150名將會於未來三年內辭職,聖荷西市府對此作出回應。

聖荷西警察工會的調查總共有680名警員參與,當中有209人打算離職,離職原因包括缺乏市府、警察部門及公眾的支持,亦與薪金、福利及住屋成本有關。

聖荷西警察工會指,超過200名警員離職,代表當局於處理第二優先等級的緊急情況時,接報後需要22分鐘才能到場。

第二優先等級包括市民受傷、財產損失,及涉案的疑犯仍然於案發現場附近等情況。

而於處理有關槍擊、持刀傷人、持械搶劫、傷人及強姦等案件的911報案電話時,聖荷西16個警區中,有13個警區都未能達到6分鐘到場的目標。

聖荷西警察工會說,人手短缺亦增加探員的工作量,令探員因為需要負責更多案例,而未能有效查案,還事主一個公道。

對此,市長Sam Liccardo回應指,聖荷西警員平均年薪達18.9萬,而高薪亦協助市府於過去5年聘請超過220名警員,職位空缺的數字亦是十年來最低。

