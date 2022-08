【KTSF 朱慧琪報導】

印第安那州Evansville週三一間房屋發生爆炸,3人死亡,多人受傷送院,並造成附近至少39間房屋損毀,有11間更被徹底炸毀,而爆炸原因當局仍然調查中。

週三中午1時左右,Evansvills市一間房屋發生爆炸。

有目擊者稱,走到外面時,見到有一股巨大的煙霧,從大約四、五間房子裡面冒出來,然後碎片和一些材料像雪片一樣落下。

爆炸現場周圍附近39間屋損毀,有11間屋徹底炸毀至無法居住,需要拆毀。

但是截止目前為止,爆炸起因仍然調查中。

至少有八個機構,包括聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局參與調查。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。