加州反毒警官協會召開線上會議 反對在舊金山等市設毒品安全注射中心

【KTSF 毛皓延報導】

加州反毒警官協會(CNOA)召開線上會議,促請州長紐森否決SB57法案,該項法案一旦通過,將會於舊金山(三藩市)、奧克蘭(屋崙)市及洛杉磯開設毒品安全注射中心,為有用藥習慣的人士提供安全注射的地方。

由州參議員威善高提出的SB57法案,建議於舊金山、奧克蘭及洛杉磯設立為有用藥習慣的人士提供安全注射中心,那些中心有專業醫護在場,防止用藥不當。

該項法案自提出以來得到兩極迴響,市長布里德對這個概念支持,但不少華裔市民就反對。

加州反毒警官協會(CNOA)週五召開線上會議,促請州長紐森否決SB57法案。

法律顧問John Lovell指,這項法案的目的是為了減少濫藥過量致死,雖然這個初心是崇高,但事實就事與願違。

他指出,加拿大的溫哥華市,於過去18年都設有安全注射中心,但濫藥過量致死的數字就於18年間激增十倍,他指安全注射中心的其中一個問題,是它們的使用率低。

加州反毒警官協會法律顧問John Lovell說:「需要使用這設施的人經常只佔5%,而世間實況是其餘95%的人在外面隨地使用毒品。」

他指,上癮的人,可以隨時於街上、在家中吸毒,不需特地到安全注射中心。

加州反毒聯盟灣區總監李少敏(Frank Lee)指,不少國家有研究顯示,安全注射中心會使罪案及藥品問題更嚴重,濫藥過量致死的人數增加,更不在話下。

李少敏說:「法案說這項試驗計劃為期5年,允許使用烈性毒品,會使多少人在5年中死去?」

SB57法案早前已獲州參眾兩院通過,法案正等候州長紐森簽署。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。