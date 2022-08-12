加州反毒警官協會召開線上會議 反對在舊金山等市設毒品安全注射中心

【KTSF 毛皓延報導】

加州反毒警官協會（CNOA）召開線上會議，促請州長紐森否決SB57法案，該項法案一旦通過，將會於舊金山（三藩市）、奧克蘭（屋崙）市及洛杉磯開設毒品安全注射中心，為有用藥習慣的人士提供安全注射的地方。

由州參議員威善高提出的SB57法案，建議於舊金山、奧克蘭及洛杉磯設立為有用藥習慣的人士提供安全注射中心，那些中心有專業醫護在場，防止用藥不當。

該項法案自提出以來得到兩極迴響，市長布里德對這個概念支持，但不少華裔市民就反對。

加州反毒警官協會（CNOA）週五召開線上會議，促請州長紐森否決SB57法案。

法律顧問John Lovell指，這項法案的目的是為了減少濫藥過量致死，雖然這個初心是崇高，但事實就事與願違。

他指出，加拿大的溫哥華市，於過去18年都設有安全注射中心，但濫藥過量致死的數字就於18年間激增十倍，他指安全注射中心的其中一個問題，是它們的使用率低。

加州反毒警官協會法律顧問John Lovell說：「需要使用這設施的人經常只佔5%，而世間實況是其餘95%的人在外面隨地使用毒品。」

他指，上癮的人，可以隨時於街上、在家中吸毒，不需特地到安全注射中心。

加州反毒聯盟灣區總監李少敏（Frank Lee）指，不少國家有研究顯示，安全注射中心會使罪案及藥品問題更嚴重，濫藥過量致死的人數增加，更不在話下。

李少敏說：「法案說這項試驗計劃為期5年，允許使用烈性毒品，會使多少人在5年中死去？」

SB57法案早前已獲州參眾兩院通過，法案正等候州長紐森簽署。

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