眾院通過《氣候、稅收、健保法案》 撥3千億抗通脹

August 12, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 朱慧琪報導】

國會眾議院週五通過《氣候、稅收、健保法案》，其中健保方面，持有俗稱紅藍白卡，即聯邦醫療健保的長者，每年在藥物的自費開支上限設為2000元，而一些昂貴的藥物例如胰島素，每月支付的費用將不超過35元。

這項降通脹法案名為《氣候、稅收、健保法案》，以220票贊成，207票反對獲通過。

法案共涉及7,600億元，當中640億美元，將幫助約1,300萬人，在未來三年內支付醫療健保，包括讓聯邦醫療保險Medicare，在特定藥物及補助方面，有權協商控制價格。

2025年開始，長者在藥物的自費開支上限設為2000元，而明年開始，例如胰島素這種昂貴的糖尿病藥，每月支付的費用將不超過35元。

法案會用3千億元來抗通脹，並投入資源發展清潔能源，目標在2030年前減少碳排放四成。

根據法案，年收入少於40萬的家庭不會加稅，但國稅局會向賺大錢的大型企業，徵收最低15%的稅項。

這項法案無論是週五在眾議院，還是日前在參議院，都是按黨派路線通過。

在參議院共和黨人全數投下反對票的情況下，靠著民主黨籍副總統賀錦麗一票打破50票對50票的僵局，成功於參議院過關。

白宮表示，下週拜登總統將簽署法案。

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