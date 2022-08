眾院通過《氣候、稅收、健保法案》 撥3千億抗通脹

【KTSF 朱慧琪報導】

國會眾議院週五通過《氣候、稅收、健保法案》,其中健保方面,持有俗稱紅藍白卡,即聯邦醫療健保的長者,每年在藥物的自費開支上限設為2000元,而一些昂貴的藥物例如胰島素,每月支付的費用將不超過35元。

這項降通脹法案名為《氣候、稅收、健保法案》,以220票贊成,207票反對獲通過。

法案共涉及7,600億元,當中640億美元,將幫助約1,300萬人,在未來三年內支付醫療健保,包括讓聯邦醫療保險Medicare,在特定藥物及補助方面,有權協商控制價格。

2025年開始,長者在藥物的自費開支上限設為2000元,而明年開始,例如胰島素這種昂貴的糖尿病藥,每月支付的費用將不超過35元。

法案會用3千億元來抗通脹,並投入資源發展清潔能源,目標在2030年前減少碳排放四成。

根據法案,年收入少於40萬的家庭不會加稅,但國稅局會向賺大錢的大型企業,徵收最低15%的稅項。

這項法案無論是週五在眾議院,還是日前在參議院,都是按黨派路線通過。

在參議院共和黨人全數投下反對票的情況下,靠著民主黨籍副總統賀錦麗一票打破50票對50票的僵局,成功於參議院過關。

白宮表示,下週拜登總統將簽署法案。

