美國疾控中心放寬防疫指引,密切接觸者毋須隔離,學校不用每天做檢測。當局指全國有近95%人口接種了疫苗或曾染病,具一定程度免疫力。

美國疾控中心宣布進一步放寬多項隔離和社交距離措施的指引,新指引下,民眾不用保持6呎社交距離,密切接觸者無論有否接種疫苗亦毋須隔離,不過要戴口罩十日和每隔五日做檢測。

學生不用每日做檢測才上學,到本班以外的班房活動限制亦都解除。至於追蹤密切接觸者的資源只會集中在高風險群組的場所,包括醫院和護老院。

專家解釋指,全國近95%人已接種了疫苗或曾染病,有一定程度免疫力,加上具備疫苗和藥物等多種工具,目前疫情與過去兩年已大有不同。不過指引保留了部分措施,確診者至少隔離五日,並戴口罩多十日;並鼓勵有病徵人士做檢測。

白宮高層抗疫官員出席參議員桑德斯問答活動時,呼籲不要對疫情掉以輕心。

白宮新冠疫情協調員阿什·賈說:「新型冠狀病毒是否會消失?不,可能與我們共度餘生,但這不一定是可怕或糟糕的概念,因為底線是病毒正迅速演化,我們看到亞變種每隔數個月就出現,主要新變種就每六至九個月出現,這可能持續多一段時間,但我們一樣進步,我們正更新疫苗。」

白宮官員指,到秋季將推出新一代疫苗應對疫情,認為隨時間過去病毒對民眾影響會愈來愈小。

