東灣Brentwood凌晨時份一間24 Hour Fitness健身中心內有人發生爭執,隨後在停車場發生槍擊案,造成一人死亡三人受傷。

槍擊案現場位於Lone Tree Way一間24 Hour Fitness健身中心外的停車場,警方凌晨2時左右接報後抵達現場,發現一人死亡,另外三人受傷後自己去醫院。

調查人員說,初步相信有人在健身內發生爭執,到外面時,兩個人就開槍,目前尚不清楚槍手本身是否有中槍。

警方扣留了兩人,但沒有拘捕他們,任何人有關這宗槍擊案的資料,可以聯絡警方,電話是(925) 809-7797。

