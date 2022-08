FBI搜查特朗普大宅惹非議 司法部長親自解畫

【KTSF 張麗月報導】

聯邦調查局人員突擊搜查,特朗普位於佛州的海湖莊園大宅,事件越鬧越大,聯邦司法部長週四出來解畫,表示他已經要求解封搜查令。

加蘭表示,有鑑於公眾對本案的極大興趣,他已經向法庭申請解封對特朗普海湖莊園的突擊搜查令,同時又確認是自己批准了這次搜查。

司法部今次的要求引人注意,因為通常在調查期間,這些文件應該是密封,但加蘭認為,在搜查特朗普的大宅以來,保持沉默,已經製造了一個真空,給特朗普和他的盟友作為攻擊的藉口,所以他覺得有必要回應,解釋清楚為何FBI要搜查特朗普的莊園。

加蘭又說,公開有關的資訊,不會影響法庭的運作。

暫時未知法庭的解封令何時獲批,或文件何時會公開,而特朗普有權反對。

針對今次的突擊搜查,加蘭也譴責民眾對FBI和司法部的言語攻擊。

加蘭說:「讓我應對最近毫無理攻擊,FBI、司法部人員和檢控官的專業,我不會沉默旁觀,他們的誠信受到不公平攻擊,FBI和司法部人員是投入和愛國的公職人員。」

