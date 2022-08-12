FBI搜查特朗普大宅惹非議 司法部長親自解畫

August 12, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The United States Department of Justice)

【KTSF 張麗月報導】

聯邦調查局人員突擊搜查，特朗普位於佛州的海湖莊園大宅，事件越鬧越大，聯邦司法部長週四出來解畫，表示他已經要求解封搜查令。

加蘭表示，有鑑於公眾對本案的極大興趣，他已經向法庭申請解封對特朗普海湖莊園的突擊搜查令，同時又確認是自己批准了這次搜查。

司法部今次的要求引人注意，因為通常在調查期間，這些文件應該是密封，但加蘭認為，在搜查特朗普的大宅以來，保持沉默，已經製造了一個真空，給特朗普和他的盟友作為攻擊的藉口，所以他覺得有必要回應，解釋清楚為何FBI要搜查特朗普的莊園。

加蘭又說，公開有關的資訊，不會影響法庭的運作。

暫時未知法庭的解封令何時獲批，或文件何時會公開，而特朗普有權反對。

針對今次的突擊搜查，加蘭也譴責民眾對FBI和司法部的言語攻擊。

加蘭說：「讓我應對最近毫無理攻擊，FBI、司法部人員和檢控官的專業，我不會沉默旁觀，他們的誠信受到不公平攻擊，FBI和司法部人員是投入和愛國的公職人員。」

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