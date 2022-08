美國7月通脹率回落至8.5% 仍處近40年來歷史高位

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示,7月份通脹率略為回落至8.5%,但仍然保持在近40年來歷史高位,而食品價格也繼續升,比一年前平均貴超過一成。

勞工部發表最新數據顯示,反映通脹概況的7月份消費物價指數CPI,按年上升8.5%,比6月份的9.1%已經略為回落,按月就保持平穩,通脹雖然是幾個月來首次回落,但8.5%的通脹率,仍然是近40年來的歷史高位。

拜登說:「勞工市場和就業變得強勁,美國人正在工作,可以見到有跡象顯示,通脹可能趨向緩和。」

至於扣除波幅較大的食品和能源項目之後的核心通脹率,按年上升5.9%,低過市場預期,但與6月份的數據吻合。

這個核心通脹率按月上升0.3%,升幅低過市場預期,也低過前幾個月的數據。

數據指出,由於能源價格下跌,因此帶動通脹回落,7月份的能源成本按月下跌4.6%,但比一年前的能源價格仍然高出超過三成。

汽油售價方面,7月份雖然下跌7.7%,但比一年前仍然高出近45%。

至於7月份的糧食價格指標,比前一個月繼續上升1.1%,比一年前更上升超過一成,是43年來最高,尤其是雞、牛奶和蔬菜的價錢明顯貴了。

勞工部又指出,雖然工人薪金近月來明顯增加,但很大程度上受到通脹侵蝕,以致7月份工人平均時薪實際上按月是下跌0.5%,按年就下跌3%。

有經濟專家表示,7月份的通脹率略為回軟,是朝著正確方向走,但通脹仍然保持在歷史高位,而且距離聯儲局設定要降低通脹至2%的目標,仍有漫長的道路要走,也有分析指出,單憑一個月的通脹數據,不足以改變聯儲局的整體貨幣政策。

通脹數據公布之後,華爾街股市隨即強力反彈飆升,主要指數今天上升接近或超過2%。

