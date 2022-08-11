美國7月通脹率回落至8.5% 仍處近40年來歷史高位

August 11, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
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【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示，7月份通脹率略為回落至8.5%，但仍然保持在近40年來歷史高位，而食品價格也繼續升，比一年前平均貴超過一成。

勞工部發表最新數據顯示，反映通脹概況的7月份消費物價指數CPI，按年上升8.5%，比6月份的9.1%已經略為回落，按月就保持平穩，通脹雖然是幾個月來首次回落，但8.5%的通脹率，仍然是近40年來的歷史高位。

拜登說：「勞工市場和就業變得強勁，美國人正在工作，可以見到有跡象顯示，通脹可能趨向緩和。」

至於扣除波幅較大的食品和能源項目之後的核心通脹率，按年上升5.9%，低過市場預期，但與6月份的數據吻合。

這個核心通脹率按月上升0.3%，升幅低過市場預期，也低過前幾個月的數據。

數據指出，由於能源價格下跌，因此帶動通脹回落，7月份的能源成本按月下跌4.6%，但比一年前的能源價格仍然高出超過三成。

汽油售價方面，7月份雖然下跌7.7%，但比一年前仍然高出近45%。

至於7月份的糧食價格指標，比前一個月繼續上升1.1%，比一年前更上升超過一成，是43年來最高，尤其是雞、牛奶和蔬菜的價錢明顯貴了。

勞工部又指出，雖然工人薪金近月來明顯增加，但很大程度上受到通脹侵蝕，以致7月份工人平均時薪實際上按月是下跌0.5%，按年就下跌3%。

有經濟專家表示，7月份的通脹率略為回軟，是朝著正確方向走，但通脹仍然保持在歷史高位，而且距離聯儲局設定要降低通脹至2%的目標，仍有漫長的道路要走，也有分析指出，單憑一個月的通脹數據，不足以改變聯儲局的整體貨幣政策。

通脹數據公布之後，華爾街股市隨即強力反彈飆升，主要指數今天上升接近或超過2%。

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