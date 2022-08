舊金山鴉片類藥物氾濫 法官裁定Walgreens有責任（視頻）

【KTSF 傅景竑的報導】

舊金山(三藩市)一名聯邦法官週三裁定,Walgreens對舊金山的鴉片類藥物氾濫負有重大責任。

舊金山市府律師邱信福(David Chiu)說:「Walgreens用鴉片類藥物淹沒了我們的城市,我們已看到這個令人痛心的大流行,是如何在城市街道間上演,也花費市府數以百萬計的經費,而法院今天表示,Walgreens對於這個問題有重大的責任,在舊金山造成巨大的、持續的滋擾。」

舊金山市府律師邱信福週三宣布,市府律師成功打贏與Walgreens連鎖藥局的官司。

判決指Walgreens藥局在沒有適當與盡職調查的情況下,過度出售鴉片類藥物,並未按照法律要求做出識別、報告、及停止可疑銷售。

這個判決是全國第一宗,有利於原告的鴉片類訴訟案件,北加州地區聯邦法院也是第一個法院裁定Walgreens有責任賠償,對於舊金山社區健康帶來的傷害。

邱信福感慨,這個判決對舊金山人民,已經是遲來20多年的正義。

邱信福說:「沒有任何金額可以挽回那些失去的性命,我們沒有辦法改變那些悲劇,但是我們城市還是需要資源去充分應付,我們街上每天持續在發生的痛苦及悲劇。」

司法程序的下一步則會判定,Walgreens將以多少的金額向舊金山市做出賠償。

