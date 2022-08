【KTSF】

舊金山Ingleside區有劫匪以槍指嚇郵差,劫走郵件及電話。

舊金山警方消息,星期二下午5點接報,在Lee及Holloway Ave交界有劫案,事主當時正在上班,坐在停好的郵車上,發現有一名男子持槍指向事主,另一名男子則站在持槍男子旁邊。

事主應劫匪要求,交出財物及個人電話後,劫匪逃離現場。

初步調查後並未拘捕任何人,郵政警察也正展開調查,如有案件相關消息,可打警方匿名報料熱線:(415) 575-4444。

