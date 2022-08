舊金山獲2300萬聯邦撥款 用於改善Howard街交通安全

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)市長布里德聯同舊金山交通局宣佈,舊金山獲聯邦撥款2300萬元,用於建設令市中心沿Howard街一帶變為更安全的街道,以實現早前揚言的目標,在2024年前實現舊金山達到零交通意外死亡的願景。

這項名為“Folsom-Howard街景計劃”,使舊金山SoMa區成為一個更安全、更吸引人的步行、騎單車、購物和乘搭交通工具的地方,是舊金山實現於2024年前零死亡交通意外的一部份。

計劃得到聯邦眾議長普洛西支持,並獲得聯邦交通局撥款2300萬元,計劃是沿市中心Flosom街至Howard街進行安全升級,而撥款是來自兩黨《基礎設施法》中的《可持續性和公平性重建美國基礎設施》酌情撥款計劃,總共提供15億元的撥款,旨在幫助全國各地的社區,帶來改善、安全和經濟發展。

而這項計劃以解決Howard街嚴重的安全問題,2014年至2019年間期,在街道上發生了3宗死亡事故,還有152宗交通事故,發生在Folsom街夾Howard街,其中一半以上涉及行人或騎單車。

這項計劃於2019年春季獲得舊金山交通局董事會批准,撥款將用於將Howard街三線行車,改為兩線行車並加建雙向單車道,及改善對行人的保護設施。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。