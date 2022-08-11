舊金山獲2300萬聯邦撥款 用於改善Howard街交通安全

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）市長布里德聯同舊金山交通局宣佈，舊金山獲聯邦撥款2300萬元，用於建設令市中心沿Howard街一帶變為更安全的街道，以實現早前揚言的目標，在2024年前實現舊金山達到零交通意外死亡的願景。

這項名為“Folsom-Howard街景計劃”，使舊金山SoMa區成為一個更安全、更吸引人的步行、騎單車、購物和乘搭交通工具的地方，是舊金山實現於2024年前零死亡交通意外的一部份。

計劃得到聯邦眾議長普洛西支持，並獲得聯邦交通局撥款2300萬元，計劃是沿市中心Flosom街至Howard街進行安全升級，而撥款是來自兩黨《基礎設施法》中的《可持續性和公平性重建美國基礎設施》酌情撥款計劃，總共提供15億元的撥款，旨在幫助全國各地的社區，帶來改善、安全和經濟發展。

而這項計劃以解決Howard街嚴重的安全問題，2014年至2019年間期，在街道上發生了3宗死亡事故，還有152宗交通事故，發生在Folsom街夾Howard街，其中一半以上涉及行人或騎單車。

這項計劃於2019年春季獲得舊金山交通局董事會批准，撥款將用於將Howard街三線行車，改為兩線行車並加建雙向單車道，及改善對行人的保護設施。

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