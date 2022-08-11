食物類價格依舊高企 專家提供省錢小貼士（視頻）

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油價稍微下降，但是物價，尤其是食品，並沒有降價的跡象，很多人都覺得荷包變薄了，專家有甚麼小貼士呢？

現在到Whole Food買菜，比過去要貴多少？

Anahit Torovan說：「（你每個月在食物上花更多錢？）是的，這是事實，比方說這一袋，以前大概50元，現在要80元，你買不多但是多付很多。」

通貨膨脹，食物價格在過去一年上漲了13.1%，是1979年以來最大的升幅。

另一名消費者說：「（你這一袋多少錢？）大概50元，只是今晚的晚餐。」

這一盒的早餐穀物就要7塊錢，麵包穀物類上漲15%。

專家建議，除了使用折價券，其他省錢的小貼士還包括列出清單，買平價品，日常用品整箱買，有選擇性的買有機食品。

現在在外用餐更貴，過去一年上升了7.6%，這名從東京來的遊客，跟疫情前相比。

Ian McCollum說：「前幾天在餐館用餐，三個人加稅後超過90元，真的是新體驗，但我不喜歡。」

有餐館老闆說，每道菜都上漲，的確讓很多客人望之卻步，但是加價一倍以上的餐廳，最後還是經營不下去。

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