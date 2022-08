食物類價格依舊高企 專家提供省錢小貼士（視頻）

【KTSF】

油價稍微下降,但是物價,尤其是食品,並沒有降價的跡象,很多人都覺得荷包變薄了,專家有甚麼小貼士呢?

現在到Whole Food買菜,比過去要貴多少?

Anahit Torovan說:「(你每個月在食物上花更多錢?)是的,這是事實,比方說這一袋,以前大概50元,現在要80元,你買不多但是多付很多。」

通貨膨脹,食物價格在過去一年上漲了13.1%,是1979年以來最大的升幅。

另一名消費者說:「(你這一袋多少錢?)大概50元,只是今晚的晚餐。」

這一盒的早餐穀物就要7塊錢,麵包穀物類上漲15%。

專家建議,除了使用折價券,其他省錢的小貼士還包括列出清單,買平價品,日常用品整箱買,有選擇性的買有機食品。

現在在外用餐更貴,過去一年上升了7.6%,這名從東京來的遊客,跟疫情前相比。

Ian McCollum說:「前幾天在餐館用餐,三個人加稅後超過90元,真的是新體驗,但我不喜歡。」

有餐館老闆說,每道菜都上漲,的確讓很多客人望之卻步,但是加價一倍以上的餐廳,最後還是經營不下去。

