針對聯邦調查局(FBI)人員突擊搜查前總統特朗普位於佛羅里達州海湖莊園的事,共和黨一致支持特朗普,並且指調查行動是政治迫害。

聯邦調查局人員幾天前突擊搜查特朗普海湖莊園大宅裡面,是否藏有更多白宮機密紀錄文件,隨即令到共和黨人全力支持特朗普。

他們指特朗普是整件事的受害人,他們質疑FBI突擊搜查的背後動機,並認為聯邦司法部也變得政治化。

拜登政府就回應說,白宮對於這次搜查並不知情。

根據聯邦法例,總統卸任後,必須將所有白宮機密紀錄文件存放在聯邦檔案局,但調查人員發現,在特朗普的海湖莊園裡面,找到十多箱有關白宮機密紀錄文件,因此違反聯邦法例。

