舊金山金門女子公寓將歷史檔案轉移到俄勒岡大學（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

專門向社區需要救助的婦女和兒童提供服務的舊金山(三藩市)金門女子公寓,將歷史檔案轉移到俄勒岡大學。

位於舊金山華埠華盛頓街940號的金門女子公寓成立至今,已有154年的歷史。

金門女子公寓於1868年創立,當時是名為Oriental Home and School,一開始為了救出被賣為奴隸和賣淫的中國婦女,並為她們提供住所和教育,金門女子公寓後來更成為孤兒院,和為中國兒童而設的幼兒園。

直到1940年代,更名為金門女子公寓。

154年來,金門女子公寓不斷為三藩市的亞裔社區服務,金門女子公寓週三將他們的歷史檔案轉移到俄勒岡大學,其後由俄勒岡大學保存和展示資料,它們認為這樣可以以更好的方式,與世界分享和擴大影響力。

董事局主席林蘇綺玲(Selina Soo Lim)說:「我覺得很興奮,我們從來都沒有一個正式的團體,像俄勒岡大學一樣,幫助我們保留檔案,只是一直擺放著,沒有人看到,沒有人知道,沒有人討論,亦不知道這些故事的,但現在就不同了,有大學專門的人才,和團隊幫我們保留這些寶貴文物,令到世界都知道我們的故事,令到所有社區和美國人,想知道中國華人歷史,都可以有地方去尋找。」

Jeff Staley博士選擇俄勒岡大學的原因是認為,將材料放在一起是十分重要,他指太平洋高速公路,無論是舊金山、波特蘭、西雅圖,以及加拿大的維多利亞和華人社區、工人以及華人,都是互相連接的,所以想將檔案留在西岸。

檔案在一次防地震裝修時發現的時間囊,當中包括期刊、兒童和婦女的案例檔案、書信以及照片和報章文摘,都會轉移給俄勒岡大學收藏。

俄勒岡大學特別收藏和大學檔案館主任David De Lorenzo說:「我們也很高興能保存這些藏品,使其在一百年後都可以使用,也可以在線訪問,令它更能發放,這是我們的目標,身為檔案館和檔案管理員,是希望盡可能多些人能夠看到這些材料。」

俄勒岡大學特別收藏和大學檔案館主任表示,確實花了幾十年的時間來匯集一個全面的系列,真正講述亞洲女性來到美國的故事,所以今次的轉移對他來說是別具意義。

