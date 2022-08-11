舊金山金門女子公寓將歷史檔案轉移到俄勒岡大學（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

專門向社區需要救助的婦女和兒童提供服務的舊金山（三藩市）金門女子公寓，將歷史檔案轉移到俄勒岡大學。

位於舊金山華埠華盛頓街940號的金門女子公寓成立至今，已有154年的歷史。

金門女子公寓於1868年創立，當時是名為Oriental Home and School，一開始為了救出被賣為奴隸和賣淫的中國婦女，並為她們提供住所和教育，金門女子公寓後來更成為孤兒院，和為中國兒童而設的幼兒園。

直到1940年代，更名為金門女子公寓。

154年來，金門女子公寓不斷為三藩市的亞裔社區服務，金門女子公寓週三將他們的歷史檔案轉移到俄勒岡大學，其後由俄勒岡大學保存和展示資料，它們認為這樣可以以更好的方式，與世界分享和擴大影響力。

董事局主席林蘇綺玲（Selina Soo Lim）說：「我覺得很興奮，我們從來都沒有一個正式的團體，像俄勒岡大學一樣，幫助我們保留檔案，只是一直擺放著，沒有人看到，沒有人知道，沒有人討論，亦不知道這些故事的，但現在就不同了，有大學專門的人才，和團隊幫我們保留這些寶貴文物，令到世界都知道我們的故事，令到所有社區和美國人，想知道中國華人歷史，都可以有地方去尋找。」

Jeff Staley博士選擇俄勒岡大學的原因是認為，將材料放在一起是十分重要，他指太平洋高速公路，無論是舊金山、波特蘭、西雅圖，以及加拿大的維多利亞和華人社區、工人以及華人，都是互相連接的，所以想將檔案留在西岸。

檔案在一次防地震裝修時發現的時間囊，當中包括期刊、兒童和婦女的案例檔案、書信以及照片和報章文摘，都會轉移給俄勒岡大學收藏。

俄勒岡大學特別收藏和大學檔案館主任David De Lorenzo說：「我們也很高興能保存這些藏品，使其在一百年後都可以使用，也可以在線訪問，令它更能發放，這是我們的目標，身為檔案館和檔案管理員，是希望盡可能多些人能夠看到這些材料。」

俄勒岡大學特別收藏和大學檔案館主任表示，確實花了幾十年的時間來匯集一個全面的系列，真正講述亞洲女性來到美國的故事，所以今次的轉移對他來說是別具意義。

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