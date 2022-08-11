前舊金山藝術委員趙維新遇襲案 舊金山地檢處向疑犯起訴多項重罪

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山（三藩市）地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）週三宣佈，將會以多項重罪起訴一名疑犯，他涉及早前暴力攻擊前舊金山藝術委員趙維新（Gregory Chew）。

謝安宜週三宣布，地檢處會以襲擊重罪、毆打重罪、虐待長者重罪，及蓄意毀壞他人財物罪等，起訴34歲男子Derrick Yearby。

他涉嫌於8月2日在舊金山SOMA區，襲擊前舊金山電影、藝術和移民權利委員趙維新

謝安宜表示，要制止針對亞太裔社區的無故暴力攻擊，這類重罪起訴罪犯，是地檢處負責任地制止暴力罪犯的第一步，以及讓這類案件的受害人重拾對司法系統的信心。

襲擊案發生在8月2號晚上7時半，趙維新被人無故襲擊，他被粗暴地打至倒地，臉被割傷紅腫及有淤傷，左邊鎖骨骨折，行凶者襲擊時沒有講話，動機未明。

舊金山警方在8月7號拘捕疑犯，週三在高等法院提堂。

地檢處也提出動議，因涉及嚴重暴力罪案，要求法院在案件審訊期間將疑犯繼續還押。

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