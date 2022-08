前舊金山藝術委員趙維新遇襲案 舊金山地檢處向疑犯起訴多項重罪

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)週三宣佈,將會以多項重罪起訴一名疑犯,他涉及早前暴力攻擊前舊金山藝術委員趙維新(Gregory Chew)。

謝安宜週三宣布,地檢處會以襲擊重罪、毆打重罪、虐待長者重罪,及蓄意毀壞他人財物罪等,起訴34歲男子Derrick Yearby。

他涉嫌於8月2日在舊金山SOMA區,襲擊前舊金山電影、藝術和移民權利委員趙維新

謝安宜表示,要制止針對亞太裔社區的無故暴力攻擊,這類重罪起訴罪犯,是地檢處負責任地制止暴力罪犯的第一步,以及讓這類案件的受害人重拾對司法系統的信心。

襲擊案發生在8月2號晚上7時半,趙維新被人無故襲擊,他被粗暴地打至倒地,臉被割傷紅腫及有淤傷,左邊鎖骨骨折,行凶者襲擊時沒有講話,動機未明。

舊金山警方在8月7號拘捕疑犯,週三在高等法院提堂。

地檢處也提出動議,因涉及嚴重暴力罪案,要求法院在案件審訊期間將疑犯繼續還押。

