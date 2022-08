【KTSF】

東灣Fremont星期二發生性侵案。

案發於8月9日星期二上午,在Paseo Padre Parkway夾Mowry Avenue一帶,警方在早上8時55分接到市民報案,到場後發現一個女子,她向警方稱自己遭遇性侵,警方隨即將該女子送醫,女子無生命危險。

Fremont警方目前持搜索令調查與案件相關的地點,並掌握一個疑犯的資訊,但警方正在搜尋這個疑犯。

另外,有一位人士一度遭拘留,在警方偵訊後列為目擊者,全案仍在調查當中。

