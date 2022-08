亞裔社區領袖提案 允許舊金山市立大學等社區學院慶祝農曆新年（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一群亞裔社區領袖宣布一項修改州法律的提案,允許舊金山(三藩市)市立大學,以及加州所有的社區學院慶祝農曆新年。

目前所有加州社區學院,包括舊金山市立大學,都需要跟隨州教育法規定的學校假期。

舊金山市立大學校董王兆倫提議,將農曆新年定為學校假期,允許舊金山市立大學,和所有加州社區學院慶祝這個節日。

王兆倫表示,農曆新年是亞裔社區傳統和文化的重要節日,來到美國的早期亞裔移民,自1851年來就一直在慶祝農曆新年。

截至2020年,亞裔學生在舊金山市立大學佔最多有31.8%,而在2019-2020年期間,亞裔佔加州社區學院的學生人數11.38%。

允許市立大學和所有的加州社區學院可以慶祝農曆新年,將需要修改加州社區大學教育法規,一旦市立大學批准王兆倫的提議,下一步將需要向州立法機構提交,王兆倫將在週四的大學董事會上正式提出相關計劃。

王兆倫說:「我們舊金山市立大學,三分一的學生是亞洲人,農曆新年對我們的學生十分重要,如果我們可以讓學生和職員有一日假期,是可以讓我們的學生和職員跟他們的家人慶祝

舊金山市立大學中國文化學會主席Lingyi Li說:「我們學會在舊金山市立大學是多過400人,那我們許多社員都希望有這假期。」

目前所有加州社區學院,都必須在2月12日林肯日,和2月第三個星期一的華盛頓日放假,王兆倫提議,允許學院選擇將兩日假期合併為一個總統日,這將能有效地為農曆新年騰出一天時間。

前州長布朗在2018年簽署了一項法案,正式承認農曆新年是一個具有特殊意義的日子,而加州眾議員羅達倫曾提案,將農曆新年定為加州的法定節假日,但法案最終沒有通過。

