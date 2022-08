美國汽油價格續跌 中半島有油站油價跌破5元（視頻）

【KTSF】

汽油價格再度下跌,全國平均普通無鉛汽油價格跌至每加侖4元,中半島有油站的油價跌破5元。

全國的汽油價格雖然仍然高企,但是與6月份相比下跌近一元,根據美國汽車協會(AAA)數據,加州平均普通無鉛汽油價格週三錄得每加侖5.4元,比上個月的6.1元跌了7美分,但是比起去年4.39元還是高超過1元。

GasBuddy石油分析師Patrick De Haan說:「對加州和一些地區是好消息,我們應該看到價格回落至低於5元一加侖,加州、內華達州、俄勒岡州和華盛頓,但顯然需要更多時間。」

而灣區各縣的平均汽油價格都在每加侖5.5元左右,不過在中半島南舊金山,有幾間油站的普通無鉛汽油低過5元。

Napa縣的平均汽油價格是5.6元、San Mateo是5.5元、奧克蘭(屋崙)是5.4元、舊金山是5.5元、聖荷西是5.4元。

根據GasBuddy分析師預測,未來幾週,汽油價格可能再下跌10美分或25美分。

