美國汽油價格續跌 中半島有油站油價跌破5元（視頻）

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汽油價格再度下跌，全國平均普通無鉛汽油價格跌至每加侖4元，中半島有油站的油價跌破5元。

全國的汽油價格雖然仍然高企，但是與6月份相比下跌近一元，根據美國汽車協會（AAA）數據，加州平均普通無鉛汽油價格週三錄得每加侖5.4元，比上個月的6.1元跌了7美分，但是比起去年4.39元還是高超過1元。

GasBuddy石油分析師Patrick De Haan說：「對加州和一些地區是好消息，我們應該看到價格回落至低於5元一加侖，加州、內華達州、俄勒岡州和華盛頓，但顯然需要更多時間。」

而灣區各縣的平均汽油價格都在每加侖5.5元左右，不過在中半島南舊金山，有幾間油站的普通無鉛汽油低過5元。

Napa縣的平均汽油價格是5.6元、San Mateo是5.5元、奧克蘭（屋崙）是5.4元、舊金山是5.5元、聖荷西是5.4元。

根據GasBuddy分析師預測，未來幾週，汽油價格可能再下跌10美分或25美分。

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