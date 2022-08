據報因應台海局勢 拜登考慮擱置撤銷對華關稅

【有線新聞】

美國總統拜登近月考慮撤銷部分對華關稅的計劃,可能因為台海局勢緊張而有變數。外電報道指,華府因應北京在台海軍事行動升級,考慮擱置撤銷關稅的方案,以免被外界視為向北京讓步。

美國官員較早前透露,總統拜登有意取消部分對華關稅,已要求商務部著手研究。不過路透社引述華府消息指,因應北京在台海的軍事活動升級,拜登團隊正重新考慮選項,可能暫時擱置有關方案。

據報拜登原本期望可撤銷關稅降低進口物價,以趕在11月中期選舉前紓緩國內高企的通脹,爭取保住民主黨在國會的控制權。

但報道引述官員指,台海局勢完全打亂了原有計劃。美國眾議院議長佩洛西上周訪台,觸發北京強烈不滿,連日在台海實彈演練,華府內部想避免局勢升級,但亦不想採取任何可能被視為對北京讓步的措施,不過高層官員強調,拜登目前仍未下決定,未有排除任何選項。

除了台海局勢升溫帶來變數,中美本身在貿易層面亦無大進展,據報美方原本想以撤銷部分關稅換取中方同等讓步,但北京無意這樣做,亦無履行首階段貿易協議,包括未有按承諾買入美國貨,令拜登憂慮貿然撤銷關稅,會得失工人選票。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。