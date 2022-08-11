據報因應台海局勢 拜登考慮擱置撤銷對華關稅

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美國總統拜登近月考慮撤銷部分對華關稅的計劃，可能因為台海局勢緊張而有變數。外電報道指，華府因應北京在台海軍事行動升級，考慮擱置撤銷關稅的方案，以免被外界視為向北京讓步。

美國官員較早前透露，總統拜登有意取消部分對華關稅，已要求商務部著手研究。不過路透社引述華府消息指，因應北京在台海的軍事活動升級，拜登團隊正重新考慮選項，可能暫時擱置有關方案。

據報拜登原本期望可撤銷關稅降低進口物價，以趕在11月中期選舉前紓緩國內高企的通脹，爭取保住民主黨在國會的控制權。

但報道引述官員指，台海局勢完全打亂了原有計劃。美國眾議院議長佩洛西上周訪台，觸發北京強烈不滿，連日在台海實彈演練，華府內部想避免局勢升級，但亦不想採取任何可能被視為對北京讓步的措施，不過高層官員強調，拜登目前仍未下決定，未有排除任何選項。

除了台海局勢升溫帶來變數，中美本身在貿易層面亦無大進展，據報美方原本想以撤銷部分關稅換取中方同等讓步，但北京無意這樣做，亦無履行首階段貿易協議，包括未有按承諾買入美國貨，令拜登憂慮貿然撤銷關稅，會得失工人選票。

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