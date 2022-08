Cupertino部分地區發現西尼羅病毒蚊子（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣Cupertino部分地區發現攜帶西尼羅病毒的蚊子,聖塔克拉拉縣府(Santa Clara)計劃本周四在涉及的區域展開滅蚊行動。

聖塔克拉拉縣病媒控制區證實,在Cupertino小範圍地區,郵編號碼95014一帶,發現到帶有西尼羅病毒的蚊子,如果天氣許可,將於本周四晚間10點左右,在發現帶有病毒蚊子的區域展開滅蚊行動,用卡車噴灑除蚊劑,歷時約4個小時。

聖縣病媒控制區的蚊子控制計畫,通常集中在預防蚊子孳生,例如撲滅蚊卵和幼蚊等,不過當偵測到帶有西尼羅病毒的蚊子,就會採取進一步行動滅蚊。

當局表示,夏天看到帶有西尼羅病毒的蚊子增加很正常,因為蚊子在炎熱天氣下很活躍。

受影響區域的居民,會透過AlertSCC警示系統,以及Nextdoor鄰里計畫獲得通知,當局也會在社交媒體平台公告。

這次滅蚊行動主要位於Cupertino市議員第五選區,以Stevens Creek Boulevard和N. Stelling Road路口為中心點。

民眾無須離開住家,滅蚊劑對於人、動物和環境影響非常微小,如果還是有顧慮,可以在這段期間留在家中,並緊閉門窗。

瀏覽互動地圖,請點擊此處。

