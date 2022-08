特朗普斥FBI搜查寓所旨在打壓共和黨

【有線新聞】

美國前總統特朗普私人大宅海湖莊園被聯邦調查局搜查。傳媒報道探員帶走最少10箱文件,調查又懷疑特朗普及團隊未有全部交出政府文件。特朗普指責行動是政治迫害。

聯邦調查局前所未有搜查前總統的私人寓所進行刑事調查,多間傳媒引述知情人士稱,探員由特朗普佛羅里達州海湖莊園的儲物室,帶走最少10箱文件。

早於今年年初,聯邦調查局聯同司法部人員到過海湖莊園,與特朗普的律師一起翻閱數十箱文件,當時收回15箱本應收歸國家檔案館保存的白宮檔案。

但檔案館後來懷疑仍有文件下落不明,質疑特朗普及團隊是否扣起了一些重要文件,部分更可能涉及國家安全,過去數月一直向特朗普團隊交涉要求交出,至周一獲法庭批出搜查令。

特勤局事前亦獲通知,派人負責搜查期間的保安。

特朗普向支持者發籌款電郵,形容行動是政治迫害、無法無天,旨在打壓他和所屬的共和黨。

共和黨眾議員已表明會在國會提出,調查聯邦調查局今次行動。有特朗普的支持者到海湖莊園附近聲援。

根據美國《聯邦檔案法》,任何人私藏或私自銷毀政府檔案,屬刑事罪行,最高可判囚3年。據報特朗普已著手找律師,應付可能的訴訟。

白宮發言人表示,總統拜登及白宮內部對搜查一事,事前全不知情,否認華府利用司法行動針對政敵的說法,強調司法部是獨立調查。

