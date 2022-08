加州正審查舊金山住屋審批程序 望掃除批核障礙

【KTSF 毛皓延報導】

加州史無前例的正在審查舊金山(三藩市)的住屋審批程序,目的在分析新住屋開發項目有何障礙,並予以掃除。

加州住房和社區發展部門週二表示,舊金山是他們最先關注的城市,他們想剖析為什麼舊金山是全加州在審批住房項目中,花的時間最長,同時加州的「住房問責單位」,也收到最多的投訴。

這個單位在去年成立,目的在通過與城市合作,來應對加州的住房短缺問題,以確保他們在允許新住房方面遵守法加州法律,這是加州住房發展部拒絕了舊金山提交的住房要素報告初稿後一天,發布這項消息。

住房要素是加州每8年一次的要求,列出加州城市將如何以及在何處建造房子,並要求舊金山到2031年,建造超過82,000個新住宅單位。

舊金山必須根據加州住房和社區發展部的反饋,去修改住房要素計劃。

舊金山市長布里德和州參議員威善高都支持州的決定,有關的審查是跟柏克萊加大合作,預計需時9個月。

