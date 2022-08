Palo Alto發生搶劫頸鏈案 警拘兩疑犯（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

中半島Palo Alto市週日於街上發生搶劫頸鏈案,事主受輕傷,警方拘捕兩名男疑犯。

Palo Alto警方表示,在週日早上11時38分接報,一名中年女士在位於Manzanita Ave 300號行路途中,一名匪徒突然扯下她所配戴的頸鏈,並將她推落地下。

當女事主拿出手機,想拍下匪徒的面貌時,被匪徒發現並折返,女事主當時就將手機掉進了附近一個後院,匪徒找回手機之後逃跑。

警方於約兩小時後,於Redwood Ave靠近El Camino Real捉拿當時在車上的兩名疑犯,後來警方確定,他們所駕駛的車,也在上週六於柏克萊被盜。

兩名疑犯分別是28歲東灣奧克蘭(屋崙)男子Walter Stokes,和24歲北灣Antioch男子Melvin King,他們都涉嫌兩項重罪搶劫和持有被盜財產,而Stokes因先前有搶劫前科正在假釋。

警方在King身上發現女事主的手機,但在兩名疑犯身上都找不到女事主的頸鏈,女事主表示,頸鏈只是不足50元的人造珠寶。

