NASA小型探月衛星今年升空 有望尋找月球水源

美國打算派太空人重返月球,「先頭部隊」今年就會出發。小型探月衛星會一邊環繞月球、一邊尋找水源,為人類長駐月球作準備。

月球表面沒有海洋,亦沒有湖泊及河流,但不代表月球完全沒水。過去研究顯示,月球稀薄的大氣層中可能有微量水分,在撞擊月球表面的實驗中發現濺起的沙塵有冰,意味地底可能有濕的土壤長年處於陰影區的坑底,理應蘊藏較多水分。

為了確認月球究竟有多少水,美國太空總署將在今年內發射一枚小型探月衛星,它的尺寸和鞋盒差不多,重量只有14公斤,但它配備的光譜儀可以偵查月球的水分,甚至希望解答到月球有沒有水循環、地底和空氣中的水是如何交換、冰的分布是如何隨季節改變。

水除了是人體必需,更可以分解成氫與氧、用來製造火箭燃料,如果找到月球上有某種形式水源,人類長駐月球就不再是幻想。

