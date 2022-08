【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)週二批准緊急授權使用另一種使用較少劑量的注射方式,為民眾接種猴痘疫苗,目的是讓更多人可以打針。

目前使用的猴痘疫苗是皮下注射,新獲得FDA批准的是以5分1劑量的皮內注射。

官員表示,一劑疫苗原本只可以給一人接種,新方法之下,一劑疫苗可以分給5個人接種,讓有限的猴痘疫苗,盡可能給更多人接種。

截至星期一,拜登政府已運送超過61萬7千劑猴痘疫苗給各州,疾控中心估計,全國至少有150萬人合資格接種猴痘疫苗。

