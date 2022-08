【KTSF】

有研究指出,接種疫苗及戴口罩,有效於學校課室內減少99.99%的新型肺炎傳播。

一項於波士頓大學進行的研究,在3萬3千名學生中,記錄14萬節課堂,根據研究結果,於2021年秋季學期,850宗確診的學生個案,只有9宗是於課室中傳播。

研究人員指,大學回復正常運作,需要有效的措施去預防病毒傳播,而數據就顯示,接種疫苗、於室內戴口罩、作定期檢測,及加強空氣過濾,可以在大學環境內有效減低病毒傳播,而課室內的傳染風險更是微不足道。

