美國司法部起訴一名伊朗男子,指他企圖招攬殺害前國家安全顧問博爾頓,為革命衛隊高層索萊馬尼報仇。

當地周三解封法庭文件,案情指現年45歲的普薩菲是伊朗革命衛隊成員,去年10月起籌劃殺人,以數十萬美元招攬中介人及殺手,後來輾轉聯絡一名聯邦調查局線人。

雙方多次就付款問題討價還價,普薩菲後來傳送相片,顯示準備了大堆現金。行動最終告吹,但普薩菲與線人繼續聯絡,並指有另一項「工作」,更留下100美元加密貨幣的交易記錄。

普薩菲招攬線人時,相信身處伊朗首都德黑蘭,聯邦調查局繼續通緝他。

