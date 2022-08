Fremont金屬回收公司涉違法收購失竊「催化轉換器」（視頻）

【KTSF 傅景竑的報導】

東灣Fremont警方為打擊汽車零件盜竊,利用臥底行動調查下游變賣商,鎖定一間貴金屬回收公司,指該公司涉嫌違法收購遭竊的車輛零件「催化轉換器」。

Fremont警方公佈,經過一年多的調查,鎖定Arrow Recovery Group公司涉嫌多次違法收購,遭盜竊的催化轉換器,並在粉碎提煉處理後轉賣獲利。

催化轉換器安裝於汽車廢氣排放系統中,用來減少有害廢氣排放,該零件由貴金屬作為觸媒,車主如要更換一組催化轉換器,將花上高達3千的費用,但遭竊的轉換器以300元違法變賣。

Fremont警察局的特別行動組隊長Eric Tang也向本台表示,這起案件是透過警方的多次臥底行動才得以破獲。

Tang說:「調查案件包括安排監視人員,觀察企業是否有從事違法行動,接下來我們安排臥底員警向他們變賣遭竊的催化轉換器,看他們是否會收購,有些轉換器很明顯是贓物,因為上面刻有可辨識的痕跡,任何人都看得出來是遭竊,而他們卻繼續向我們購買轉換器。」

在幾次臥底行動後,警方在6月持搜查令,在該公司內查獲超過300組催化轉換器,也尋獲好幾桶裝的由轉換器粉碎提煉後的貴金屬。

Tang隊長也表示,這次行動也向其他非法變賣業者展示,警方辦案的魄力。

Tang說:「我們希望透過這樣的行動,如果還有其它回收業者繼續從事這樣的交易,他們會三思而後行,因為有可能會有臥底員警,或類似的行動。」

警方目前還未做出任何拘捕,在訴訟方面將與地檢處配合,全案仍在調查當中。

警方表示,如果遭竊的轉換器上還有可辨識的編碼,警方將主動聯繫事主。

Tang說:「如過上面有例如駕照號碼、車牌號碼、或電話號碼,我們會找到事主並歸還轉換器。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。