報告分析加州失業金被錯誤拖延及申請被否決的原因（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

大約有600萬人申請加州就業發展局(EDD)的失業救濟金,有些人被錯誤拖延,有一些則要等幾個月才收到,有一些申請更被拒絕,為何會出現這些情況?一個獨立的分析機構發現原因。

向州議會提供諮詢服務、無黨派機構「立法分析師辦公室」週一發布的報告指,他們發現,就業發展局聚焦於追求降低成本和防止欺詐,而不是讓工人更容易獲得失業金,這個取態是因為就業發展局以商業為導向,而商業資助這項失業金福利,降低成本會是誘因,所以就業發展局也強調降低成本。

此外,來自聯邦的防欺詐壓力,也導致就業發展局盡可能壓止欺詐,令工人的申請受阻,但申請人提出上訴,有超過一半的案例都是上訴得直,這意味著這些工人確實應該獲得EDD失業金。

報告人指,目前就業發展局的系統並不平衡,因此必須在快速支付救濟金和反欺詐之間取得平衡。

就業發展局發聲明回應表示,局方的專家將會小心檢視該分析報告所提出的概念,以便將處理失業金的程序簡化,令服務加快到位。

局方又表示,報告當中不少的建議已經在去年實行。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。