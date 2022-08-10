報告分析加州失業金被錯誤拖延及申請被否決的原因（視頻）

August 10, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

大約有600萬人申請加州就業發展局（EDD）的失業救濟金，有些人被錯誤拖延，有一些則要等幾個月才收到，有一些申請更被拒絕，為何會出現這些情況？一個獨立的分析機構發現原因。

向州議會提供諮詢服務、無黨派機構「立法分析師辦公室」週一發布的報告指，他們發現，就業發展局聚焦於追求降低成本和防止欺詐，而不是讓工人更容易獲得失業金，這個取態是因為就業發展局以商業為導向，而商業資助這項失業金福利，降低成本會是誘因，所以就業發展局也強調降低成本。

此外，來自聯邦的防欺詐壓力，也導致就業發展局盡可能壓止欺詐，令工人的申請受阻，但申請人提出上訴，有超過一半的案例都是上訴得直，這意味著這些工人確實應該獲得EDD失業金。

報告人指，目前就業發展局的系統並不平衡，因此必須在快速支付救濟金和反欺詐之間取得平衡。

就業發展局發聲明回應表示，局方的專家將會小心檢視該分析報告所提出的概念，以便將處理失業金的程序簡化，令服務加快到位。

局方又表示，報告當中不少的建議已經在去年實行。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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