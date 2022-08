舊金山市立大學將於日落區社區中心教授長者太極班（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)市立大學(CCSF)即將於日落區的社區中心教授長者太極班,是自疫情以來首次恢復親身授課。

舊金山市立大學與市參事馬兆明及安老自助處合作,即將於今個秋季在安老自助處位於日落區的社區中心,開辦長者太極班,是自疫情以來首次恢復親身授課。

馬兆明指出,因為這兩年來與市立大學合作多個課程,都是網上授課,隨著這為長者而設的太極班,以及其他課程,例如為新移民而設的ESL英文課程、兒童發展課程、市立大學為Lincole高中開設的課程等,都恢復親身授課,現在重點就是繼續注意防疫。

馬兆明說:「隨著市立、州立大學漸漸恢復親身授課,我們確保會做足預防措施,繼續注意不會傳播新型肺炎,尤其現在我們在猴痘公共衛生緊急狀態,我很高興至少這項身心靈健康課程,能在南日落區的戶外舉辦,能在這環境下親身授課,真的比較安全。」

太極班老師Judy也表示,感謝安老自助處、市立大學及公園康樂部三方合作促成課程。

Judy說:「我們今天使用了一個小角落,我能從階上看到學生,他們也能看到我,我們在上週已試辦一次,嘗試找出在戶外,以及相互都能看到大家的方法,現在我的夢想成真了。」

而學生也歡迎太極班回復親身授課。

太極班學生鍾女士說:「通常我早上會在海邊走走,跟著(安老)需要義工,我們就在這裡,聽到有這個課程,我們很喜愛,所以踴躍來參加,學了很多東西,對我自己的健康又好。」

在華人社區舉辦的太極班,服務的對像不只是華人,就有對太極很有興趣的非華裔長者跨區來上課。

太極班學生Pamela Ciochetti說:「我住在列治文區,基本上我偏好親身面授課,我是屬於科技文盲,不上網上課程,對我來說感覺不一樣,加上如果我動作做錯,現場老師可以糾正,網上課程不能。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。