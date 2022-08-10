舊金山市立大學將於日落區社區中心教授長者太極班（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山（三藩市）市立大學（CCSF）即將於日落區的社區中心教授長者太極班，是自疫情以來首次恢復親身授課。

舊金山市立大學與市參事馬兆明及安老自助處合作，即將於今個秋季在安老自助處位於日落區的社區中心，開辦長者太極班，是自疫情以來首次恢復親身授課。

馬兆明指出，因為這兩年來與市立大學合作多個課程，都是網上授課，隨著這為長者而設的太極班，以及其他課程，例如為新移民而設的ESL英文課程、兒童發展課程、市立大學為Lincole高中開設的課程等，都恢復親身授課，現在重點就是繼續注意防疫。

馬兆明說：「隨著市立、州立大學漸漸恢復親身授課，我們確保會做足預防措施，繼續注意不會傳播新型肺炎，尤其現在我們在猴痘公共衛生緊急狀態，我很高興至少這項身心靈健康課程，能在南日落區的戶外舉辦，能在這環境下親身授課，真的比較安全。」

太極班老師Judy也表示，感謝安老自助處、市立大學及公園康樂部三方合作促成課程。

Judy說：「我們今天使用了一個小角落，我能從階上看到學生，他們也能看到我，我們在上週已試辦一次，嘗試找出在戶外，以及相互都能看到大家的方法，現在我的夢想成真了。」

而學生也歡迎太極班回復親身授課。

太極班學生鍾女士說：「通常我早上會在海邊走走，跟著（安老）需要義工，我們就在這裡，聽到有這個課程，我們很喜愛，所以踴躍來參加，學了很多東西，對我自己的健康又好。」

在華人社區舉辦的太極班，服務的對像不只是華人，就有對太極很有興趣的非華裔長者跨區來上課。

太極班學生Pamela Ciochetti說：「我住在列治文區，基本上我偏好親身面授課，我是屬於科技文盲，不上網上課程，對我來說感覺不一樣，加上如果我動作做錯，現場老師可以糾正，網上課程不能。」

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