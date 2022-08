【有線新聞】

中國人權研究會發表《美國在中東等地犯下嚴重侵犯人權罪行》研究報告。

報告指出,美國在中東及其周邊地區犯下「戰爭罪」、「危害人類罪」等嚴重違反國際法的罪行,發動戰爭屠殺平民,是名副其實的「戰爭帝國」。

報告又指美國在中東地區,肆意打壓不順從自己的國家和組織,煽動顏色革命推翻不喜歡的政權,損害別國民眾自主選擇的權利,又濫用單邊制裁,讓相關國家蒙受嚴重經濟損失,民眾生活水平大幅下降。

